Nessun ripensamento. Anzi. Già da alcuni mesi Bridgewater rema contro l’Italia. A ottobre aveva già iniziato a prendere posizioni ribassiste su piazza Affari in vista delle elezioni politiche di marzo per 1,1 miliardi.

Man mano che il tempo passa, e che i partiti in campo si presentano agli elettori con programmi sempre più confusi, contradditori e velleitari, il più grande hedge fund del mondo accentua le scommesse contro il nostro paese con posizioni corte che, secondo i calcoli di Bloomberg, ora raggiungono i 3 miliardi. La paura maggiore è che dalle elezioni non esca un vero vincitore, catapultando così il paese in una situazione politica di ingovernabilità che metterebbe a rischio le riforme economiche a cui guardano gli investitori e anche Bruxelles.

Già nei giorni scorsi il gestore Usa aveva messo nel mirino ben 17 titoli italiani, soprattutto banche, su cui aveva aperto e/o incrementato posizioni nette corte. Tra gli istituti di credito, il fondo americano sta in particolare remando contro Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, Bper Banca, Azimut, Fineco Bank, Ubi Banca, Leonardo e Mediobanca, prendendo le distanze anche dai due maggiori gruppi assicurativi italiani, Generali e Unipol. Posizioni short anche sulle utility Eni e Enel, Snam e Terna, oltre che su Prysmian e il gruppo dei piumini di lusso, Moncler.

Oggi arriva la notizia che Bridgewater ha ulteriormente incrementato le posizioni ribassiste, accanendosi sempre su bancari e utility. Tra gli altri, sono ancora Intesa, Unicredit, Enel, Eni, Generali, Atlantia, Terna e Snam a essere sacrificati, come emerge dagli aggiornamenti della Consob.