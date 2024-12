Elon Musk è il primo ad avere oltre 400 miliardi di dollari, ecco cosa potrebbe comprare

Elon Musk, raccontano le agenzie, ha stabilito un nuovo record: non solo è l’uomo più ricco del mondo, ma è anche il primo ad aver superato la soglia dei 400 miliardi di dollari di patrimonio personale. Evviva.

Ma cosa potrebbe comprare Musk con 400 miliardi di dollari? Praticamente tutto. D’altronde, vien da dire, a suon di tesla dollari si è anche più o meno garantito un posto nell’esecutivo di Donald Trump.

Con una simile fortuna potrebbe acquistare, ad esempio, una decina di club come il Manchester City o il Real Madrid. Oppure circa ottomila Ferrari 330 LM/250 GTO del 1962 colore Rosso Cina (la Ferrari più costosa al mondo, del valore di circa 50 milioni di dollari l’una). E se volesse puntare sul lusso più sfrenato, potrebbe comprare circa 666 esemplari dell’Azzam, lo yacht più costoso del mondo, appartenente all’emiro di Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Ma, trasvolando nell’irrealtà anche 26 milioni di Pandini (15mila euro di valore, per esagerare). Sempre che i calcoli della calcolatrice siano giusti. Speriamo, in effetti, di non aver usato la stessa portata a Porta a Porta da Giorgia Meloni.

Potrebbe, insomma, comprarsi di tutto. Per fare qualche altro inutile calcolo basta pensare che l’ultima manovra italiana è stata più o meno di 30 miliardi. Per far capire la proporzione: i soldi messi in giro da una delle economie più avanzate del pianeta nel 2024, l’Italia, è stata più di dieci volte inferiore al patrimonio netto di Musk. E il totale del prodotto interno lordo (PIL) del nostro Paese, nel 2023 valeva 2254,85 miliardi di dollari. Non c’è da dubitare, quindi, che presto o tardi Musk supererà anche il nostro PIL totale.

Questo, insomma, è il mondo in cui viviamo. Un mondo in cui, nello stesso tempo e nella stessa dimensione, vivono Musk e centinaia di milioni di poveri. Ma si sa, questi sono discorsi da pericolosi e poveri comunisti. Perché mai, chiedere di tassare almeno un po’ di più queste ricchezze quando invece sui nostri smartphone possiamo goderci, dalla nostra baracca ai confini della guerra, un bel Musk che saltella su un palco.