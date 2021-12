Elon Musk accetta pagamenti in criptovaluta Dogecoin (Ansa)

Elon Musk vende 900 mln $ di azioni e accetta Dogecoin. Giornata decisamente intensa (e drammatica) per Tesla e il suo pirotecnico fondatore Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo e uomo copertina 2021 di Time.

Elon Musk vende 900 mln $ di azioni e accetta Dogecoin

Nello stesso giorno ha venduto 900 milioni di dollari di azioni Tesla, con un tweet ha autorizzato alcuni pagamenti con criptovaluta Doge, facendo immediatamente schizzare il valore di Dogecoin del 40%.

Ma dalla Francia arrivano anche pessime notizie: un’auto Tesla utilizzata per servizi taxi è come impazzita sottraendosi al controllo del conducente, 10 feriti di cui 3 gravi in pieno centro a Parigi.

Taxi Tesla senza controllo per le vie del centro a Parigi

La compagnia di taxi francese G7 ha deciso di sospendere i suoi taxi Tesla dopo un pauroso incidente avvenuto sabato scorso in piena Parigi alle 21, nel popolatissimo 13/o arrondissement. Un conducente di questo tipo di taxi ha perso il controllo del veicolo che sembra aver accelerato senza ragione diventando ingovernabile.

L’uomo alla guida non è riuscito a frenare e la Tesla ha investito in pieno un ciclista, poi due pedoni ad un incrocio. Successivamente, l’auto si è schiantata contro un contenitore per bottiglie di vetro facendolo esplodere e provocando una pioggia di frammenti di vetro che hanno ferito diverse persone.

Infine, l’auto è finita contro un semaforo e ha finito la sua corsa incastrandosi sotto un furgone. Il bilancio è stato di 7 feriti gravi e 3 lievi.

Musk accetta criptovaluta, Dogecoin schizza del 40%

Elon Musk apre all’uso del Dogecoin per Tesla e la criptovaluta vola, arrivando a guadagnare fino al 40%. “Tesla consentirà l’acquisto di alcune merci e prodotti con il Doge e vedremo come va”, twitta Musk. Il Dogecoin è una delle valute digitali più volatili: creata nel 2013 è salita del 15.500% nel 2021 per poi rallentare.

Elon Musk ha venduto azioni Tesla per 906,5 milioni di dollari. E’ quanto emerge dalle comunicazioni alla Sec, secondo le quali Musk ha esercitato 2,13 milioni di opzioni e venduto 934.091 azioni.