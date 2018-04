ROMA – L’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, ha ricevuto da Juan José Guerra Abud, ambasciatore del Messico in Italia, l’Ordine dell’Aquila Azteca, la più alta onorificenza concessa a cittadini stranieri in Messico in riconoscimento dei servizi di rilievo offerti alla nazione messicana o all’umanità.

L’evento si è tenuto mercoledì sera, 25 aprile, presso l’Ambasciata del Messico a Roma. “Ricevere l’Ordine dell’Aquila Azteca è un onore che vorrei condividere con le persone a me vicine e con i colleghi che mi hanno accompagnato lungo tutto il nostro percorso di crescita in Messico, iniziato dieci anni fa. Negli anni a venire, continueremo a lavorare per diversificare il mix energetico messicano, garantendo uno sviluppo sostenibile del Paese e favorendo una crescita sostenibile delle sue comunità”, ha commentato Starace nel ricevere l’onorificenza.

“E’ per noi un onore conferire l’Ordine dell’Aquila Azteca a Francesco Starace, un leader nel settore dell’energia responsabile, cosciente, che sta lavorando duramente per combattere le emissioni di gas ad effetto serra. Il Messico sta realizzando gli impegni assunti con la firma dell’Accordo di Parigi tramite una serie di riforme molto importanti promosse dal nostro presidente, tra cui quella del settore energetico, ed oggi sono proprio le aziende come Enel che ci stanno aiutando a realizzare questi impegni”, ha commentato l’Ambasciatore Guerra.

Enel, tramite Enel Green Power, è il principale operatore di energia rinnovabile in Messico con una capacità installata di 728 MW e 1282 MW di progetti in costruzione.