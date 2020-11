Enel, Piano Strategico: obiettivo 40 miliardi di investimenti entro il 2023

Enel presenta il suo Piano Strategico fino al 2023: obiettivo 40 miliardi di investimenti.

Piano Stragegico 2021-2023: 40 miliardi di euro di investimenti sono l’obiettivo dell’azienda. Non solo, ecco gli altri obiettivi. Mobilitare investimenti per 190 miliardi di euro nel periodo 2021-2030. Come? Promuovendo la decarbonizzazione, l’elettrificazione dei consumi e le piattaforme per creare valore condiviso e sostenibile per tutti gli stakeholder e redditività di medio e lungo periodo.

Piano Strategico Enel fino al 2023

E’ quanto prevede Enel nella Vision al 2030, presentata insieme al nuovo Piano Strategico 2021-2023. Nel Piano il gruppo prevede di investire direttamente circa 40 miliardi di euro. Di cui circa 38 miliardi di euro tramite il modello di business di ‘ownership’, e circa 2 miliardi di euro tramite il modello di business di ‘stewardship’. Mobilitando al contempo 8 miliardi di euro provenienti da terzi.

Ebitda tra 20,7 e 21,3 miliardi nel 2023

Nel nuovo Piano strategico 2021-23 di Enel, si prevede a livello di gruppo, che l’Ebitda ordinario si collochi fra 20,7 e 21,3 miliardi di euro nel 2023. Con un tasso di crescita annuo composto (Cagr) del 5%-6%. Si prevede un utile netto ordinario fra i 6,5 e i 6,7 miliardi di euro nel 2023, con un Cagr tra l’8% e il 10%, anche grazie alla continua ottimizzazione della gestione finanziaria di Enel- in particolare con l’aumento delle fonti di finanziamento sostenibili che rappresenteranno circa il 50% del debito lordo totale nel 2023 – che comporta un minore costo dell’indebitamento.

Nella Vision al 2030 la crescita attesa dell’Ebitda ordinario di Gruppo si attesta al 5%-6% in termini di tasso di crescita annuo composto, a fronte di un previsto incremento dell’Utile netto ordinario del 6%-7% tra il 2020 e il 2030.

Nel nuovo piano strategico 2021-23 Enel ha definito per il periodo “una politica dei dividendi semplice, prevedibile e interessante: gli azionisti riceveranno un dividendo per azione fisso, garantito e crescente nei prossimi tre anni, con un obiettivo di 0,43 euro/azione al 2023, che si traduce in un tasso di crescita annuo composto (Cagr) del 7% circa.

Starace detta la direzione per i prossimi 10 anni

“Con questo nuovo Piano Strategico stiamo indicando una direzione per i prossimi dieci anni, mobilitando investimenti per 190 miliardi di euro al fine di raggiungere i nostri obiettivi in un decennio pieno di opportunità”. Lo afferma l’a.d. di Enel Francesco Starace, sottolineando che “in tutto il decennio rafforzeremo la creazione di valore condiviso e sostenibile per tutti gli stakeholder, che comprende anche una interessante remunerazione per i nostri azionisti”. (Fonte Ansa)