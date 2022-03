Enel, ricavi in crescita del 33,3% nel 2021. Utile netto cresce del 22,2%

Enel ha chiuso il 2021 con ricavi in crescita a 88.006 milioni di euro (66.004 milioni di euro nel 2020, +33,3%), Ebitda ordinario a 19.210 milioni di euro (18.027 milioni di euro nel 2020, +6,6%) ed Ebit a 7.680 milioni di euro (8.455 milioni di euro nel 2020, -9,2%). Lo rende noto il gruppo comunicando i risultati dell’anno dopo l’approvazione del cda. Gli investimenti sono saliti a 13 miliardi di euro (+27,5%) per accelerare la transizione energetica. Il dividendo è 0,38 euro per azione (+6,1%).

Enel, nel 2021 utile netto cresce del 22,2%

Risultato netto in crescita per Enel nel 2021 a 3.189 milioni di euro (2.610 milioni nel 2020, +22,2%), con il risultato netto ordinario del Gruppo a 5.593 milioni (5.197 milioni nel 2020, +7,6%). Lo rende noto la società energetica dopo l’approvazione del cda indicando un indebitamento finanziario netto a 51.952 milioni di euro (45.415 milioni di euro nel 2020, +14,4%) in aumento principalmente per gli investimenti del periodo.

Starace: azienda resiliente, accelera su rinnovabili

“I risultati di Enel per il 2021 dimostrano ancora una volta la resilienza e la sostenibilità del nostro modello di business anche in un contesto sempre più complesso, caratterizzato da una parte dai segnali di ripresa post pandemia e dall’altra dagli impatti negativi derivanti dall’incremento dei prezzi dei combustibili fossili”. Così l’Ad di Enel Francesco Starace commentando i conti 2021 rilevando che “è indispensabile accelerare gli investimenti nelle rinnovabili che garantiscono una fonte di energia stabile, sicura e competitiva”.

Starace rileva che “appare ormai evidente il ruolo fondamentale che le utilities hanno nella gestione dei repentini cambiamenti del settore energetico, ed è in questa direzione che va la nostra strategia, incentrata su decarbonizzazione ed elettrificazione. In questo modo, possiamo cogliere le opportunità lungo tutta la catena del valore e contribuire al contempo all’indipendenza energetica nei Paesi in cui operiamo”. Le rinnovabili rappresentano “insieme alla digitalizzazione delle reti e all’elettrificazione dei consumi, la soluzione per combattere il cambiamento climatico. La validità della nostra strategia – spiega ancora il numero uno di Enel – ci permette di mantenere il nostro impegno a distribuire agli azionisti un dividendo in crescita, basato su una politica semplice e trasparente”.