Enel raggiunge un nuovo record di capitalizzazione di mercato: superati gli 80 miliardi

ROMA – Enel ha raggiunto un nuovo record di capitalizzazione di mercato superando, per la prima volta, gli 80 miliardi di euro di valore, confermandosi la prima azienda nel mercato italiano e la prima azienda nel settore utilities in Europa. Lo comunica il gruppo energetico italiano in una nota.

Il risultato è stato reso possibile dal successo del modello di business sostenibile e integrato, adottato sin dal 2015, che ha permesso al Gruppo di cogliere le opportunità legate alla transizione energetica, spiega Enel. L’azienda ha così superato il precedente record di capitalizzazione di mercato di 70 miliardi di euro di valore raggiunto lo scorso ottobre.

Solo una settimana fa la società è stata inserita per la prima volta nel Gender Equality Index (GEI), l’indice sulla parità di genere di Bloomberg che indica le aziende leader nel settore dell’uguaglianza di genere. (Fonte: Enel)