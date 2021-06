Enel, sustainability bond in tre tranche (3,25 miliardi di euro complessivi): boom di richieste

Enel ha collocato un bond sustainability link in tre tranche da 3,25 miliardi di euro complessivi. La forte domanda, superiore a 10,4 miliardi, ha permesso di restringere lo spread del tasso di interesse fisso, che sarà pagato annualmente, rispetto al bechmark.

Enel sustainability bond: come sono divise le tre tranche

La tranche a 15 anni da 1 miliardo ha avuto una domanda per 3,7 miliardi (+65 punti base sul bond di riferimento), quella a 9 anni da 1,25 miliardi ha registrato richieste dagli investitori per 3,6 miliardi (+50 punti base) mentre la tranche con scadenza sei anni ammonta a 1 miliardo di euro dopo una domanda per 3,1 miliardi (+38 punti base).

Hanno agito come bookrunners Banca Akros , BBVA, BNPP, CACIB CaixaBank, Deutsche Bank, GSBE, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, JPM, Mediobanca, Natixis, Santander, Societe Generale e UniCredit.

Boom di richieste per il bond di Enel

Ammontano a 11,3 miliardi le richieste per il “Sustainability-Linked bond” da 3,25 miliardi. Gli ordini, per 11,3 miliardi di euro, hanno superato l’ammontare offerto di circa 3,5 volte. L’ emissione, afferma la società in un nota, rappresenta così “la più grande operazione “Sustainability-Linked” mai eseguita nei mercati dei capitali fixed income”.

Contestualmente, Enel Finance International ha lanciato un’offerta pubblica volontaria non vincolante per il riacquisto di quattro serie di obbligazioni convenzionali in circolazione, per un importo target complessivo massimo di 1 miliardo di euro, accelerando così il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l’indebitamento lordo totale del Gruppo stesso.