Enel X e Intesa Sanpaolo: accordo per aiutare le aziende a cogliere gli incentivi fiscali

Intesa Sanpaolo ed Enel X, hanno sottoscritto un accordo che consente alle imprese specializzate nella riqualificazione energetica e nella sicurezza sismica degli immobili di cogliere al meglio le opportunità offerte dagli incentivi fiscali come il Superbonus 110%.

Enel X e Intesa Sanpaolo: accordo per aiutare le aziende con gli incentivi fiscali

L’accordo – si legge in una nota congiunta – è dedicato alle imprese appaltatrici del network di ViviMeglio, la linea di business di Enel X dedicata agli interventi di riqualificazione energetica, messa in sicurezza e ammodernamento, che insieme ai clienti hanno optato per il meccanismo dello ‘sconto in fattura’ e il cui valore è in funzione della detrazione fiscale prevista per il tipo di intervento di riqualificazione che si realizzerà.

Intesa Sanpaolo offre loro un’assistenza completa in tutte le fasi del processo relativo alla cessione del credito d’imposta, che prevede anche un eventuale finanziamento ponte funzionale all’avvio dei lavori.

Enel X e Intesa Sanpaolo: gli obiettivi della partnership

“Rendere più efficiente l’intero patrimonio immobiliare del Paese è uno dei pilastri della nostra strategia di business”, afferma Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia, spiegando che questo accordo “ci permette di essere al fianco delle imprese e dei cittadini in ogni aspetto del percorso di riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza degli edifici interessati dai nostri interventi”.

“Gli incentivi previsti per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici dai rischi sismici possono cambiare in meglio le nostre città e, al contempo, contribuire al rilancio dell’economia del Paese, consentendo investimenti intelligenti su vasta scala di cui beneficeranno tutti nel tempo, famiglie, aziende e istituzioni”, afferma Mauro Micillo, Responsabile della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.