Eni assume diplomati e laureati: le figure richieste, i requisiti, le posizioni aperte

Eni assume diplomati e laureati. L’azienda ricerca nuove figure da inserire nelle sedi in Italia. Ecco nello specifico le figure ricercate dal Gruppo.

Eni assume: le figure ricercate

Tecnici Distribuzione e Manutenzione Elettrica: i candidati dovranno occuparsi delle manovre su impianti elettrici complessi in bassa, media ed alta tensione; partecipare alla gestione ed alla organizzazione della manutenzione degli impianti elettrici; ricercare le cause dei disservizi degli impianti elettrici e interventi di manutenzione etc.

Requisiti: diploma di perito industriale preferibilmente con indirizzo elettrotecnico/elettrico o altri titoli di studio a fronte di significativa esperienza nel ruolo; esperienza di almeno 3 anni in posizioni analoghe; disponibilità al lavoro su turni h24; costituisce un plus la conoscenza delle attività di manovra di apparecchiature elettriche in ambito industriale. Scadenza: 7 luglio 2022.

Eni assume: i requisiti

Junior Back Office Commerciale: i candidati dovranno verificare i documenti fiscali e i verbali di accertamento discarica navi come da disciplinare; curare le attività di stoccaggio, spedizione e ricezione prodotto (ricezione buoni, avvio al carico, verifica dati e consegna documenti); curare le attività legate ai fornitori per la spedizione e la ricezione del prodotto; gestire tutte le attività operative; consultare i manuali nell’ottica di aggiornamenti e ravvedimenti operativi etc.

Requisiti: diploma. Esperienza di minimo 3 anni maturata in ruoli analoghi; disponibilità a turni diurni

Scadenza: 6 luglio 2022.

Eni assume

Esperti di Comparto: i candidati dovranno effettuare i sopralluoghi tecnici per la rilevazione dello stato di consistenza e conservazione degli stessi; assicurare la presa in carico e la gestione delle esigenze dei dipendenti insediati negli edifici presenti nel perimetro di competenza; assicurare la verifica di offerte economiche, di stati di avanzamento degli ordini di lavoro assegnati agli appaltatori; gestire le iniziative di adeguamento/riqualificazione di immobili o porzioni di immobile; assicurare l’attuazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili assegnati etc.

Requisiti: diploma di perito industriale o geometra. Potranno essere presi in considerazione titoli di studio differenti a fronte di una significativa esperienza nel ruolo; almeno tre anni di esperienza nell’ambito.

Scadenza: 6 luglio 2022.

Le altre figure ricercate

Junior Project Planner: i candidati dovranno assicurare un controllo generale e complessivo delle attività inerenti al progetto; verificare lo stato di avanzamento lavori aggiornando la documentazione inerente; predisporre mensilmente i rapporti d’avanzamento del progetto richiesti dal project manager; Preparare le schedule di progetto e le relative analisi variazioni etc.

Requisiti: diploma tecnico; massimo 3 anni di esperienza nel ruolo; ottima padronanza dei principali applicativi office; gradita conoscenza di sap, microsoft project; conoscenza inglese (sarà considerato un plus l’eventuale conoscenza di francese e/o spagnolo e/o greco).

Scadenza: 7 luglio 2022.

