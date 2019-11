Eni assume: le figure ricercate, come candidarsi

ROMA – Eni, compagnia italiana presente in 67 Paesi nel mondo dove lavorano oltre 30.000 persone, è leader nell’esplorazione, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio e gas, elettricità e chimica in grado di garantire lo sviluppo della piccola e media impresa e il fabbisogno energetico alle famiglie attraverso una rete di collaboratori in grado di muoversi anche a livello internazionale.

Il Gruppo è alla ricerca di diplomati da assumere presso le sedi in Italia, in particolare le figure riguardano: Addetti Supporto Adempimenti Imposte Dirette in possesso di diploma in ragioneria, che dovranno occuparsi del calcolo delle imposte, delle dichiarazioni fiscali e dell’analisi in ambito di imposte dirette; Addetti Raccolta Dati con diploma in ragioneria o cultura equivalente, i quali dovranno coordinare i processi di raccolta dati e gestione degli adempimenti necessari e supportare le funzioni di business; Specialisti ICT Servizi in possesso di diploma, i quali dovranno gestire le attività legate ai devices (personal computer, sistemi di videoconferenza, smartphone …), supportare l’utilizzo di attrezzature multimediali, coordinare i fornitori; Specialisti in Data Governance, che dovranno contribuire alla finalizzazione della data strategy aziendale, definire priorità e programmi di intervento etc.

Chi vuole lavorare in Eni deve avere competenze ed esperienze diverse oltre a buone capacità di comunicazione e relazioni interpersonali, affidabilità, precisione, accuratezza, capacità di operare in team e di problem solving, forte autonomia nell’organizzazione e gestione di un gruppo ed altro. Le chiavi del successo di Eni sono l’eccellenza tecnica e l’innovazione continua e l’unico modo per ottenerle è formare e premiare i talenti più promettenti attraverso percorsi di carriera nei moltissimi settori in modo da farli crescere professionalmente, sperimentando la varietà di attività e le opportunità messe a disposizione.

Il Gruppo fonda il lavoro sulla responsabilità, integrità e trasparenza, sulla passione e sull’innovazione, sulla forza e sullo sviluppo delle competenze e sulla pari dignità delle persone, riconoscendo la diversità come risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’umanità, credendo nella partnership di lungo termine con i Paesi e le comunità che ospitano la compagnia per creare valore condiviso duraturo. Per verificare tutte le posizioni aperte e come candidarsi potete cliccare qui.