ROMA – Negli ultimi giorni sono stati pubblicati diversi concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi 338 profili diplomati e laureati da assumere con contratto a tempo indeterminato.

I concorsi sono così suddivisi: Comune di Milano: 201 posti di Istruttore Servizi Amministrativi Contabili, che svolge competenze in ambito amministrativo, economico finanziario, progettuale, tecnico-contabile, raccolta elaborazione e analisi dei dati; 72 posti di Geometra, che lavora nell’ambito dell’edilizia e della topografia svolgendo diverse mansioni, identifica, definisce, misura e valuta la proprietà fondiaria ed edilizia pubblica o privata, la superficie e il sottosuolo, opera nel settore urbanistico nonché nella progettazione e nella direzione dei lavori; Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma: 45 posti di Assistente Amministrativo, che svolge una varietà di compiti amministrativi, quali archiviazione, organizzazione, stesura di documenti, gestione e coordinamento dell’ufficio e anche mansioni riguardanti le Risorse Umane in campi come contabilità, logistica etc.; 20 posti di Collaboratore Amministrativo, che svolge mansioni amministrative ed economico-finanziarie, tecnico-progettuali e culturali, nonché di coordinamento e vigilanza.

I requisiti generici validi per tutti i concorrenti sono: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali, non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da una Pubblica Amministrazione, avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari etc. Per i 201 posti di Istruttore Servizi Amministrativi Contabili, le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 12 del 29 novembre 2019; mentre per i 72 posti di Geometra le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 12 dell’11 dicembre 2019. Per i 2 concorsi presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma riguardanti 45 posti di Assistente Amministrativo e 20 posti di Collaboratore Amministrativo, le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 15 dicembre 2019. Per scaricare i bandi completi e i modelli di domanda di questi concorsi potete cliccare qui.