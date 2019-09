Esselunga, 2.500 nuove assunzioni: come candidarsi

ROMA – Esselunga, una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione, ha dato il via ad una serie di “Job Day”, iniziativa organizzata nelle principali città italiane, finalizzata alla ricerca e selezione di personale da inserire presso i Supermarket e Superstore. Grazie a questa iniziativa, tra il 2019 e il 2020 Esselunga assumerà 2.500 persone tra cui addetti vendita, cassieri, allievi responsabili dei diversi settori, capi reparto e tante altre figure.

La prima fase della selezione, in cui si stanno anche iniziando ad usare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, avviene on line e l’inserimento delle proprie informazioni nell’apposito modulo. Le persone le cui caratteristiche si avvicinano a quelle richieste dall’azienda verranno poi convocate a partecipare al vero e proprio Job Day, grazie al quale i candidati scelti hanno la possibilità di conoscere l’organizzazione della società, scoprire i percorsi di crescita professionale all’interno dell’azienda e incontrare il team di Selezione infatti l’iniziativa prevede una presentazione della realtà Esselunga oltre a colloqui individuali con i selezionatori.

Per partecipare al Job Day è possibile inviare le candidature entro il 15 settembre 2019.Il primo supermercato Esselunga in Italia fu aperto a Milano nel 1957, oggi ne esistono oltre 150 tra superstore e supermarket, che danno lavoro a oltre 24.000 dipendenti. La fiducia e la competenza delle persone che lavorano in Esselunga sono valori fondamentali per il raggiungimento dei traguardi aziendali e per lo sviluppo dell’organizzazione, per questo si cercano collaboratori con ottimo orientamento al cliente, buone capacità organizzative, spirito di iniziativa e talento, promuovendo la crescita professionale attraverso la formazione sul campo in affiancamento a persone esperte e percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo.

Per candidarvi al Job Day e verificare le posizioni al momento disponibili in Esselunga potete cliccare qui.