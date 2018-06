ROMA – Popolo di navigatori, santi ed eroi. Ma anche popolo capace di moltiplicare non i pani e i pesci ma direttamente gli euro [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Per ogni cento euro guadagnati infatti gli italiani ne riescono a spendere centoquattordici.

Non si tratta, purtroppo, di un miracolo. Ma semplicemente di evasione fiscale o, più banalmente detto, nero. Non quel che si dice un fulmine a ciel sereno, ma l’ultima conferma della peculiare abitudine italica di considerare il fisco un qualcosa a metà tra il fastidio e l’abuso.

Conferma che arriva da una ricerca condotta dall’Università della Tuscia per Il Sole 24 Ore e ricerca secondo cui c’è un’Italia che continua a spendere più di ciò che guadagna. Nel 2017 (anno d’imposta 2016) per ogni 100 euro denunciati dalle persone fisiche al netto delle imposte, l’Istat ha rilevato infatti una spesa delle famiglie di 114,4. Il tutto per un divario che in valore assoluto è pari a 98,7 miliardi. Il divario tra i due dati, tra il guadagnato e lo speso, non è una prova certa e definitiva di evasione.

Ma di certo è un’indicatore che sommato alla propensione della nostra economia per il nero lascia poco spazio a scenari differenti. La fetta più grande di questi consumi ‘non giustificati’ arriva dalla Lombardia (23,4 miliardi) e dal Lazio (13,8). Regioni popolose e ‘ricche’. Ma in termini percentuali il divario maggiore si rileva nel Sud e nelle Isole: la Campania arriva al 21,1%, la Sardegna al 20,9 e la Puglia 20,7 per cento con, poco dietro, la ‘civile’ Toscana al 19,2%. Unica regione in controtendenza le Marche, poco oltre la parità (-1,6%).

Potrebbe sembrare la scoperta dell’acqua calda vista l’ormai antica e perdente lotta che il nostro Fisco ingaggia con gli evasori, ma al governo c’è ora una maggioranza che ha promesso di voler rivoluzionare il nostro sistema fiscale. Rivoluzionarlo rivedendo bonus, sgravi, deduzioni e quant’altro e soprattutto introducendo la flat tax, o meglio non la flat tax ma due sole aliquote fiscali sensibilmente più basse di quelle in vigore oggi. I dati che arrivano dal Sole24Ore confermano che c’è una fetta, grande, di sommerso che se decidesse di venire alla luce con un fisco più dolce potrebbe far quadrare i conti. Ma conferma anche l’allergia di questo Paese nei confronti del Fisco stesso.