ROMA – “Lo scudo penale non è la causa del disimpegno di ArcelorMittal. L’azienda ha chiesto 5mila esuberi per restare in Italia”. Dopo un Consiglio dei ministri durato oltre tre ore e mezza, il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa è durissimo con ArcelorMittal:

“Nessuna nostra richiesta è stata accettata – spiega Conte – La strada che ora abbiamo di fronte ora è quella di richiamare i dirigenti dell’azienda alle loro responsabilità”.

“Come primo punto – continua – ho posto come prima questione il tema dello scudo penale, ho offerto lo scudo e mi è stato rifiutato e sono anche tornato a insistere. Ho chiesto se c’era disponibilità a riaprire il tavolo su questi presupposti. Ma nessuna nostra richiesta è stata accettata”.

“Ma – continua il premier – è emerso chiaramente nell’incontro che non lo scudo penale la vera causa del disimpegno dell’azienda. Lo posso dire chiaramente: lo scudo penale non è il tema”.

“L’azienda – spiega – ci chiede 5.000 esuberi e per noi è un dramma sociale inaccettabile. Lo scudo penale non è il tema. Il tema vero è che Mittal ritiene gli attuali livelli di produzione non riescono a remunerare gli investimenti. E’ un problema industriale”.

Il governo, continua Conte, vuole tenere aperto un tavolo negoziale con l’azienda. Un tavolo che resterà aperto nei prossimi due giorni, fino a quando ArcelorMittal tornerà a Palazzo Chigi.

Il premier poi lancia un appello alla maggioranza, all’opposizione e ai sindacati:

“Il nostro strumento al momento è la pressione del nostro sistema Paese. Faccio appello al presidente Michele Emiliano, al sindaco di Taranto, a tutti i sindacati. Verrete convocati a Roma domani pomeriggio: apriamo un tavolo di crisi. Chiameremo a raccolta l’intero Paese”.

Il governo, dice Conte, non ha un piano B: “In questo momento la cosa più concreta è richiamare a responsabilità i vertici di ArcelorMittal. Ovviamente non restiamo inerti e se ci fossero rigidità cercheremo strade alternative”.