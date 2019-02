ROMA – Chiedi – come è tuo diritto e norma di legge da gennaio – la fattura elettronica alla cassa del supermercato e ti rispondono che no, non te la rilasciano. Vai a fare rifornimento di carburante e il benzinaio non ti dice che non te la fa la fattura elettronica che dovrebbe essere obbligatoria, ma ti fa un favore se te la rilascia dietro pagamento di un sovrapprezzo.

Porti l’auto in officina per la revisione e stessa manfrina: che poi non sarebbe colpa nemmeno del meccanico, come denuncia la Cgia di Mestre. I troppi “non posso” degli esercenti hanno mille ragioni e decine di deroghe, fatto sta che un diritto è negato e un obbligo di legge trasgredito, a solo un mese dall’entrata in vigore della normativa che anche l’Europa pretendeva per mettere finalmente un argine più sicuro all’evasione fiscale. Il caso degli autoriparatori citato dalla Cgia – insieme alle numerosissime segnalazioni social di inadempimento – è a suo modo emblematico.

Il Consorzio Poste Motori – formato da Poste Italiane, Postel, Kpmg Advisory e Sei Plus – non rilascia infatti la fattura elettronica mettendo in difficoltà le autofficine autorizzate dal Ministero dei Trasporti che fanno le revisioni degli autoveicoli. Così, rileva la Cgia, dal 2 gennaio gli autoriparatori non possono più scaricarsi i costi del bollettino postale.

“Se teniamo conto che in Italia si fanno quasi 14 milioni di revisioni auto all’anno – segnala Paolo Zabeo della Cgia – si stima che la mancata detrazione dei costi del bollettino postale potrebbe ammontare a 19 milioni di euro. Un costo che gli 8.500 centri di revisione autorizzati in Italia non possono sostenere. E’ inaccettabile che ci siano delle aziende che a distanza di oltre un mese dall’entrata in vigore della norma non siano ancora in grado di emettere la fattura elettronica, mentre tutti gli altri sono stati costretti a farlo a partire dallo scorso 2 gennaio”.