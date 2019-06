ROMA – FCA ha ritirato la proposta di fusione per Renault. Lo riportano l’agenzia Bloomberg e il Wall Street Journal citando alcune fonti. Il titolo di FCA, dopo la diffusione della notizia, è subito calato a Wall Street segnando un -3,7%.

Il consiglio di amministrazione di Renault conferma di aver rinviato la sua decisione sulla proposta di nozze con Fiat Chrysler su richiesta dello Stato francese. Lo ha annunciato nella notte la casa francese, dopo oltre sei ore di Cda a Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi. “Il Cda – si legge in una nota – non è stato in grado di prendere una decisione a causa dell’auspicio espresso dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un consiglio ulteriore”.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO