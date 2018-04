ROMA – Fendi detta non solo le ultime tendenze in fatto di stile, ma anche in fatto di opportunità di lavoro, rivolte sia a diplomati che a laureati.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Durante l’anno sono numerose, infatti, le posizioni aperte in vista di assunzioni dirette a tempo indeterminato e stage retribuiti. Al momento le ricerche attive riguardano i laureati in Economia, Marketing, Ingegneria, Chimica, Informatica, Design e ambito umanistico da inserire nei numerosi settori di competenza del Gruppo: dalla Vendita al dettaglio, fino all’ambito delle Tecnologie Digitali.

Tante anche le aree geografiche interessate dai nuovi inserimenti: Lombardia, Lazio, Toscana, Marche su tutte. Tra le competenze richieste, la conoscenza fluente della lingua inglese è prerogativa fondamentale per tutte le posizioni aperte.

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://www.suntini.it/diariolavoro_fendi.html .