Ferrero assume: le figure ricercate, come candidarsi

ROMA – Ferrero, la multinazionale del cioccolato, ha aggiornato gli annunci di lavoro che riguardano soprattutto operai ma anche figure impiegatizie. Anche a febbraio la multinazionale Ferrero ha aggiornato gli annunci di lavoro che riguardano soprattutto operai e manutentori meccanici da inserire presso gli stabilimenti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Ecco quali sono le figure ricercate da Ferrero:

Operai: i candidati dovranno essere attenti al cliente e al prodotto in modo da ottenere risultati brillanti per i clienti di tutto il mondo.

Gli operai verranno inseriti presso gli stabilimenti di Pozzuolo Martesana (MI), S. Angelo dei Lombardi (AV), Alba (CN) e Balvano (PZ).

Requisiti: Attenzione per la clientela e per il prodotto; Capacità comunicative e interpersonali; Capacità di lavorare in team.

Manutentori Meccanici: i candidati si occuperanno della Manutenzione preventiva sugli impianti di produzione; Eseguire analisi guasti e diagnostica su diverse tipologie di processi (le tipologie di intervento più frequenti vanno dalle pompe, motori, valvole, organi pneumatici, a nastri di trasporto e macchine confezionatrici complesse); Preparare le macchine di incarto e di confezionamento etc.

Requisiti: Diploma o qualifica professionale in ambito elettronico/ meccanico/meccatronico e/o industriale; Esperienza minima di un anno; Conoscenze approfondite di meccanica e pneumatica; Disponibilità a lavorare su turni.

Maintenance Magazzino Automatico: i candidati dovranno eseguire attività di Gestione dell’impianto, che riguardano i macchinari e gli automatismi coinvolti; Garantire la continuità dei processi; Gestire le spedizioni; Garantire gli standard di Qualità e Sicurezza etc.

Requisiti: Diploma in ambito elettronico/elettrotecnico/meccatronico; Conoscenza del pacchetto Office (Microsoft Excel); Disponibilità di lavorare sui 3 turni; Spiccate capacità di lavoro in team; Proattività; Competenze in ambito meccanico ed elettronico.

Sensory Analyst Assistant (Assistenti Analisti Sensoriale): i candidati dovranno Implementare e organizzare attività di test; Monitorare le prestazioni sensoriali del pannello e supportarne il miglioramento continuo; Raccogliere e analizzare i dati sensoriali; Valutare e monitorare le capacità sensoriali del panel di degustazione etc.

Requisiti: Laurea triennale in Tecnologia alimentare o settore correlato; conoscenza lingua inglese e italiana; Conoscenza di Microsoft Office; Buone capacità organizzative; preferite precedenti esperienze in ambito internazionale; Entusiasmo, Motivazione, Approccio dinamico e flessibile; Capacità di lavorare in situazioni di alta pressione.

Per verificare tutte le opportunità di lavoro di Ferrero e per inviare la candidatura potete cliccare qui.