ALBA – Stecco, cono e biscotto: arrivano i gelati Kinder, ma per apprezzarli dovremo espatriare. Il gruppo di Alba ha infatti lanciato le sue nuove golosità solo oltralpe. “Ferrero lancia l’offensiva nei gelati”: titola oggi il quotidiano francese, Les Echos, precisando che i primi gelati del marchio Kinder arriveranno sul mercato francese ad aprile. Tra gli altri Paesi oggetto dell’operazione, Germania, Svizzera e Austria. L’Italia non sembra essere coinvolta.

Creati da Ferrero i gelati verranno prodotti e distribuiti da Unilever. In Francia, dove recentemente il prodotto di punta della Ferrero, la Nutella, è andato letteralmente a ruba con scene di assalto agli scaffali nei negozi per una offerta superconveniente, i gelati arriveranno in aprile. Mentre in Germania la vendita è già iniziata in alcuni negozi specializzati ed è ormai già caccia al gelato.

Da parte sua, il direttore generale di Ferrero France, Baptiste Santoul, parla del coronamento di un “vecchio sogno”. “E’ un grande lancio per noi con un marchio simbolico, che totalizza il 40% del nostro giro d’affari in Francia”. L’operazione verrà accompagnata da una vasta campagna pubblicitaria guidata da Unilever, mentre Ferrero oltre alla ricetta, a base di cioccolato e nocciola, fornisce il marchio Kinder. A produrre i gelati sarà il colosso olandese e leader mondiale del settore (Magnum) che ne garantirà anche la commercializzazione.

Ma non finisce qui. Per il gruppo piemontese che in Francia realizza circa 1 miliardo di ricavi il 2018 sarà anche l’anno dei biscotti. A dicembre, Ferrero ha infatti acquisito il biscottificio Delacre, marchio centenario di origine belga noto, tra l’altro, per gli Speculoos. “Il biscotto ci permetterà di rafforzarci sul mercato delle merendine, in cui siamo entrati con B-ready nel 2016”, spiega ancora Santoul a Les Echos.

La Francia è il primo mercato di Delacre, in cui realizza la metà (50 milioni di euro) delle sue vendite. Infine, per rassicurare gli adepti di Nutella, oggetto di recenti polemiche in Francia per i supersconti operati dal supermercato Intermarché, partirà domenica una vasta campagna pubblicitaria in tv, giornali e social network. Oggi il quotidiano economico della Francia propone anche un servizio a Villiers-Ecalles, in Normandia, “il più grande stabilimento di Nutella al mondo”. Ampio spazio a Ferrero, Nutella, e i nuovi gelati Kinder anche sul quotidiano Le Parisien. Mentre in Italia resteremo con l’acquolina in bocca.