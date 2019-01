ROMA – Con il nuovo anno arrivano nuove assunzioni da parte delle aziende. L’ad di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, ha infatti dichiarato che è stato avviato un importante processo di ricambio generazionale che sarà consolidato durante quest’anno e che riguarderà l’assunzione di oltre 4mila giovani.

Le assunzioni interesseranno un po’ tutti i settori e verranno così suddivise: circa 2mila persone saranno assunte come macchinisti, capotreno, capostazione, addetti all’assistenza ai viaggiatori e alla security; oltre 1000 neoassunti si occuperanno della manutenzione dei treni e dell’infrastruttura. Ma non è finita qui infatti il nuovo Piano Industriale quinquennale di FS prevede nuove assunzioni anche in altri settori strategici dell’azienda e cioè … continua a leggere