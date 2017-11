ROMA – Figli a carico, sconto fiscale: finora non si aveva se il figlio guadagnava fino a 2800 euro, adesso lo scontro scatterebbe anche se il figlio ne guadagna 3500. L’emendamento in discussione considera a carico del genitore il figlio che guadagna fino a 3500 euro all’anno (cioè circa 300 euro al mese)

Manovra: Tonini, “alzeremo la soglia per i figli a carico”. Alzare la soglia entro la quale i figli sono fiscalmente a carico del nucleo famigliare. E’ uno degli obiettivi su cui la maggioranza concorda per inserire in manovra misura pro-famiglia.

Lo spiega il presidente della Commissione Bilancio del Senato, Giorgio Tonini, sottolineando che rispetto agli attuali 2.840 euro “sarebbe ottimale arrivare a 5.000”. Le risorse a disposizione sono però inferiori e dunque si punta a superare i 3.000 euro. Sul fronte famiglia, viene confermato l’impegno anche per la natalità, con il bonus bebè.