ROMA – L’Assemblea dei soci di FIMER SpA, la società leader nella progettazione e produzione di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici e di Inverter per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, ha approvato la nomina di Ottonel Popesco quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Ottonel Popesco è un imprenditore e manager francese, attualmente Chairman di Lastminute.com Group (quotato presso il SIX – Swiss Exchange a Zurigo), in precedenza CEO e Board member del Gruppo Cavotec SA (quotato al NASDAQ OMX) e direttore generale di diverse altre società. Ha conseguito un Master in Business Administration all’Università Sorbona di Parigi, è laureato all’Accademia di Studi Economici di Bucarest ed è membro dell’ordine professionale francese degli ingegneri, SNIPF.

“Con l’ingresso di Ottonel Popesco nel board di FIMER – ha dichiarato il presidente Ambrogio Carzaniga – la nostra azienda si avvarrà della competenza e dell’esperienza di un manager di livello internazionale che ha già cooperato con la nostra società per diversi anni e che potrà fornire il suo valido contributo per agevolare i progetti di crescita industriale e la continua espansione dei nostri prodotti a livello globale”.