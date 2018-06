ROMA – A maggio sono usciti dall’Italia 38 miliardi di euro, sui titoli di Stato siamo stati superati perfino dalla Grecia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sale il rischio Italia, vacilla la fiducia dei mercati: un dato per tutti, ieri sera il rendimento dei Bot greci a 9 mesi era più basso di quello corrispondente italiano (0,757 contro 0,790), significa che al momento è considerato più sicuro.

E il titolo di Stato italiano a 9 mesi è scivolato all’ultimo posto nell’area euro, cioè è considerato più a rischio di quello di “un governo – nota Federico Fubini sul Corriere della Sera – espulso da anni dai mercati dei capitali”.

Per certi aspetti è tutto perfettamente logico nella meccanica dei mercati: chi compra, cerca sempre degli ancoraggi e oggi per le scadenze più ravvicinate quel riferimento è la Grecia; del resto Atene ha un futuro prossimo meno incerto, perché è inquadrata in un programma europeo di assistenza e i grandi partiti ellenici sono esplicitamente impegnati sul futuro del Paese nell’euro e su uno stretto controllo dei conti. (Federico Fubini, Corriere della Sera)