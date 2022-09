Gas e luce, con il piano risparmio ogni famiglia può “tagliare” fino a 600 euro in bolletta

La stretta governativa sul riscaldamento vale un risparmio di 178,63 euro sulla bolletta annuale. Se a questo si aggiungono i comportamenti di riduzione dei consumi suggeriti dal piano predisposto dal ministero della Transizione Ecologica si aggiungono altri 428.75 euro: in totale un risparmio possibile – in grado di compensare e in alcuni casi di annullare i rincari in bolletta – che vale 607,58 euro. A fare i conti è un documento dell’Enea, che ha collaborato alla predisposizione del piano del ministro Roberto Cingolani. Lo studio, che l’ANSA ha potuto visionare, stima voce per voce i risparmi dalla doccia alla lavatrice.

Gas, come risparmiare fino a 178 euro in bolletta

Le stime dell’Enea partono dal prezzo del gas e dell’elettricità del secondo trimestre 2022, e chiaramente nel considerare i consumi si parla di medie. Il primo capitolo è dedicato alle misure amministrative relative al riscaldamento invernale. La riduzione di 15 giorni del periodo di accensione, con un’ora in meno al giorno e il limite di 19 gradi all’interno vale un risparmio di 133,53 metri cubi di gas a famiglia in un anno e alleggerisce la bolletta di 178,63 euro. L’indicazione è valida sia per chi ha un impianto condominiale sia chi ha un impianto autonomo che, anzi, limitando ancora di più i consumi, forse potrebbe risparmiare anche oltre.

C’è poi una stima dell’impatto che potrebbe avere sui consumi elettrici e di gas con l’adozione volontaria di comportamenti virtuosi. Le misure vengono definite ‘soft’ e sono a costo zero. Il totale è di 428,75 euro ma, nella scelta dei comportamenti che ogni famiglia potrebbe adottare, è interessante anche la suddivisione voce per voce. La parte del leone nel risparmio la fa la riduzione del tempo e della temperatura della doccia: se invece di 7 minuti ci si limita a 5 e si abbassa di 3 gradi la temperatura dell’acqua ecco che il consumo si riduce del 35% e vale 252,23 euro risparmiati. Chiaramente vale meno l’abbassare il fuoco dopo l’ebollizione della pasta: 12,46 euro.

Luce, ecco come tagliare i costi in bolletta

Dimezzare l’uso di lavatrice (una ogni due giorni invece di una al giorno) e della lavastoviglie (una volta al giorno invece di due) consente di abbattere la bolletta elettrica rispettivamente di 52,29 e di 74,69 euro. Ci sono poi piccoli risparmi che però sommati insieme possono avere un valore: staccare la spina alla lavatrice (1,58 euro), al frigorifero durante le vacanze (3,42 euro), non lasciare in stand by tv, decoder e dvd (4,53 euro), ridurre l’accensione del forno della cucina (13,78 euro) fare attenzione a spegnere la luce riducendo di un ora al giorno ogni singola lampadina (11,92 euro).

Quanto si risparmia con nuovi elettrodomestici

Ovviamente è possibile anche fare di più. Non è previsto dal piano di risparmio del governo, ma una famiglia che investe in un nuovo elettrodomestico risparmia. Qualche esempio? Una lavatrice da 8 kg che passa dalla classe G alla classe A consente un risparmio di 67,9 euro annui, un frigorifero di 300 litri che faccia lo stesso ‘salto’ di classi abbatte la bolletta di 83,92 euro l’anno. Decisamente più importante l’impatto della sostituzione con nuove pompe di calore elettriche delle vecchie caldaie: si abbatte il costo di 402 euro. Se invece si cambia il mix delle lampadine (prima il 40% ad incandescenza, il 25 led e il 35 fluorescenti, poi il 32% a incandescenza, il 38% led e il 31% fluorescenti) il risparmio vale circa 18 euro.