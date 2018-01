ROMA – Goldman Sachs chiude in rosso il quarto trimestre del 2017 dopo aver messo in bilancio oneri contabili straordinari per 4,4 miliardi di dollari sulla scia della riforma fiscale del Presidente Trump.

Il gigante bancario Usa archivia quindi gli ultimi tre mesi dell’anno scorso con una perdita netta di 1,93 miliardi di dollari rispetto ad un utile di 2,35 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2016. Per Goldman Sachs si tratta del primo rosso trimestrale in oltre sei anni.