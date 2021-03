Golf, una donna d’impresa in uno sport maschile, Camilla Tolomei presidente del Golf Club dell’Ugolino a Firenze

Golf, una donna presidente di club. E che presidente. E che club. Ecco la storia di Camilla Tolomei di Lippa, prima presidente donna del prestigioso Golf Club dell’Ugolino a Firenze. Eletta nel 2017 e riconfermata a febbraio 2020 all’unanimità.

Fra i calorosi applausi di tanti amici che l’hanno vista crescere fin da bambina come una vera campionessa di golf.

Nella sua carriera sportiva infatti, Camilla Tolomei ha vinto il campionato nazionale a squadre nel 1976. Il campionato nazionale di 2° categoria nel 1977. E il campionato nazionale giovanile a squadre nel 1978. Inoltre è stata finalista di 3 campionati nazionali juniores (1979, 1981 e 1982), di un campionato nazionale assoluto nel 1984. E del campionato internazionale d’Austria nel 1982. Un palmarès davvero fantastico!

Poi negli anni, è diventata una signora imprenditrice, anche lei fiore all’occhiello di AIDDA. Da Presidente si è trovata a guidare il Circolo dell’Ugolino, uno dei più antichi d’Italia, fondato nel 1889.

E questo durante il tormentato periodo del Covid 19. E lo ha potuto fare con grande competenza e fermezza grazie all’esperienza maturata anche nella sua vita professionale.

Camilla Tolomei, infatti, è stata fino ad un anno fa Managing Director di AlixPartners, la più importante società al modo per i turnaround aziendali.

A causa della pandemia si è dovuta cimentare con la messa in atto di misure di sicurezza via via più stringenti per la tutela della salute dei soci e dei collaboratori. Regolando le attività del Circolo in modo da renderne compatibile la frequentazione con l’evolversi del quadro epidemiologico. Il Circolo è stato infatti, ancora più che in tempi normali, un’eccezionale e straordinaria occasione di relax e allenamenti all’aria aperta. Da svolgere in tutta sicurezza, alleggerendo per molti Soci quell’isolamento che la pandemia ci ha imposto.

Ma, oltre ai profili della sicurezza Camilla Tolomei ha regolato con mano ferma anche la gestione economica del Circolo. Adeguando le spese al minor flusso di ospiti. E prodigandosi per non eroderne le risorse finanziarie. E al contrario, creando una robusta riserva di liquidità, utile per affrontare questo 2021 che si prospetta ancora come un anno assai incerto.

Da Presidente donna pur nella tormenta della pandemia, Camilla Tolomei non ha mai smesso di rivolgere il proprio sguardo al mondo femminile. Che nel golf rappresenta purtroppo ancora una sparuta minoranza. Ha fatto sì che l’Ugolino aderisse all’iniziativa “Golf è Donna”, promossa dalla Federazione Italiana Golf. E ha creato diverse occasioni per valorizzare le donne in questo sport, a detta di tanti tipicamente maschile. Guidando poi lei stessa la squadra femminile seniores del Circolo. Fino ad aggiudicarsi, negli ultimi due anni, prima l’oro e poi l’argento nei campionati italiani AGIS.

Cresciuta a pane e golf, già campionessa amata da tutti quelli che l’hanno conosciuta da vicino, Camilla Tolomei gioca oggi la sua partita più importante contro il Covid 19.

La Toscana è cangiante fra il giallo, l’arancione ed il rosso. Nonostante il bar ed il ristorante del club siano disponibili solo per l’asporto, l’Ugolino durante il weekend è ancora un meraviglioso campo punteggiato dagli eleganti e storici cipressi. Dove ci si più ritrovare. Pur se a debita distanza con tanto di mascherine logate Ugolino e omaggiate da Camilla per tutti i soci, fin dall’inizio della pandemia.

Allenamenti all’aria aperta e incontri poco ravvicinati, con il severo rispetto di tutte le norme imposte, segnalate da appositi cartelli nei vari locali della clubhouse sono la migliore soluzione contro il Covid.

Lo stress e la paura che ci vorrebbero tutti relegati in casa non fanno parte della politica di Camilla Tolomei, che ha reso il Club fruibile per i soci anche durante l’emergenza.

Con la pioggia, il sole, e con l’inizio di questa primavera anche una passeggiata lungo il percorso in mezzo alla natura che rinasce sembra essere il miglior rimedio per tanti. Che non saprebbero altrimenti come fare a superare la monotonia e l’isolamento di questi giorni troppo uguali.