Google ha concluso l’accordo per l’acquisizione di Fitbit, la società americana leader nei dispositivi per il fitness. L’accordo, una operazione da 2,1 miliardi di dollari avviata a fine 2019, è stato oggetto di una lunga analisi per capire se l’acquisizione avrebbe potuto spingere ulteriormente la posizione di mercato di Google nel settore della pubblicità online, usando i dati di Fitbit per personalizzare gli annunci. Google infatti non crea propri smartwatch o dispositivi per misurare l’intensità degli allenamenti, il sonno e le condizioni di salute, ma fornisce il software utilizzato da altre società per crearli.

Fitbit è di Google, clausola per tutelare dati su salute

Il gruppo di Mountain View ribadisce che l’accordo riguarda i dispositivi, non i dati. “Questo accordo – ha detto Rick Osterloh, vicepresidente per la sezione Dispositivi e servizi di Google – ha sempre riguardato i dispositivi, non i dati, e fin dall’inizio siamo stati chiari sul fatto che proteggeremo la privacy degli utenti Fitbit. Abbiamo siglato una serie di impegni vincolanti che confermano che i dati sulla salute e il benessere degli utenti Fitbit non saranno utilizzati per gli annunci Google”. Gli utenti Fitbit potranno sempre connettersi con i loro account a servizi terzi su salute e benessere. (fonte ASKANEWS)