Guardia di Finanza, concorso per 380 allievi finanzieri

ROMA – Come ogni anno anche per il 2018 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un concorso pubblico [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per il reclutamento di 380 allievi finanzieri.

Per partecipare al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici; essere in possesso del diploma di istruzione secondaria; essere in possesso delle qualita’ morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; etc.

Lo svolgimento del concorso comprende una prova scritta, che consiste in un questionario a risposta multipla e verterà su domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e inviata entro … continua a leggere