Il mercato immobiliare dopo la pandemia: che cosa è cambiato?

Dopo la pandemia sono cambiate molte cose, sia a livello personale che a livello più ampio. Uno dei cambiamenti maggiormente visibili si è avuto nel mercato immobiliare, che è andato incontro a una piccola rivoluzione. Nello specifico, gli italiani si sono improvvisamente accorti di avere esigenze molto diverse rispetto al recente passato. I mesi del lockdown sono stati molto difficili, soprattutto per chi ha dovuto viverli in un’abitazione piccola, e ciò ha spinto, tra le altre cose, alla ricerca di nuove soluzioni abitative, più ariose, dotate di un giardino o di un terrazzo, necessario per sentirsi liberi nonostante la reclusione forzata negli ambienti domestici. Vediamo, quindi, di approfondire questo tema.

Boom di acquisti di prime e seconde case nel post-pandemia

I dati sulle compravendite di immobili in Italia parlano chiaro: dopo la pandemia c’è stato un vero e proprio boom di acquisti, sia delle le prime che delle seconde case. La tipologia di immobile più ricercata è quella con un terrazzo o un giardino, che permette di godere di uno spazio esterno senza doversi allontanare dalla propria abitazione. Ovviamente, per quel che riguarda le seconde case, restano in cima alla lista delle preferenze gli immobili situati al mare, seguiti dalla montagna. Ci sono i dati che confermano questa rinnovata vitalità del mercato immobiliare in Italia: secondo un recente report, solo nel 2021 sono state messe a registro oltre 628 mila transazioni di immobili, contro le 510 mila unità del 2020, con un aumento del 26% circa. Che cosa ha finanziato questi movimenti così importanti a livello economico? Il budget messo da parte dalle famiglie italiane e le nuove necessità nate in seguito alla pandemia. In realtà va detto che l’aumento delle compravendite di case è un fenomeno non limitato all’Italia ma di portata europea.

Cambiano le preferenze immobiliari degli italiani

Quali sono le preferenze immobiliari “2.0” delle famiglie italiane? Partiamo dalle dimensioni: si cercano appartamenti più grandi, che poi rappresentano le abitazioni con il minor tasso di permanenza sul mercato, in quanto vengono acquistate poco dopo essere state messe in vendita. Dunque, gli italiani cercano soprattutto case dotate di spazi esterni. La scelta dell’ubicazione dell’immobile è dettata anche da nuove esigenze: il desiderio di vivere in città più tranquille, in zone con una forte presenza di verde e con poco traffico, lontani dal caos e dalla confusione delle grandi città. Questo spiega perché molti italiani hanno di fatto “fuso” la prima casa con la seconda casa: in sintesi, acquistano abitazioni lontano dai grandi centri e le utilizzano come immobile di residenza. In altre parole, si cercano tutte quelle soluzioni utili per allontanare dalla propria vita ogni possibile fonte di stress, dopo aver vissuto un periodo che ha messo alla prova i nervi di tutti.

Adempimenti necessari dopo l’acquisto di un immobile

Quando si riesce, finalmente, ad accaparrarsi la casa dei propri sogni, arriva il momento di affrontare alcuni adempimenti necessari dopo l’acquisto dell’immobile. Se si parla delle forniture energetiche, per esempio, bisogna capire qual è la procedura più giusta da seguire: a questo proposito, è possibile stipulare un contratto da zero o semplicemente cambiare l’intestatario del precedente, senza interrompere le forniture. Nel secondo caso, la soluzione migliore è la voltura gas e luce con ENGIE o con un altro fornitore, giusto per fare un esempio pratico. Naturalmente ci sono una serie di passaggi da compiere anche a livello burocratico, come il trasferimento della residenza, obbligatoria per legge. Altri fattori in lista sono il pagamento di imposte come l’IMU e la TARI, oltre alla comunicazione all’amministratore, se si è proprietari di un appartamento in un condominio. Inoltre, è bene ricordare che chi acquista la prima casa potrebbe avere diritto a una serie di agevolazioni molto interessanti, che comunque potrebbero cambiare nel tempo: in sintesi, da questo punto di vista, conviene sempre informarsi con una persona del settore.

In conclusione, oggi gli italiani cercano case dotate di precise caratteristiche, spesso con un giardino o spazi esterni, lontani dalle grandi città e, soprattutto, dallo stress. Non bisogna però dimenticarsi degli adempimenti da affrontare quando si cambia casa: ricordiamoci delle utenze e dei vari step burocratici richiesti per legge.