ROMA – Prosegue a ritmi esponenziali l’espansione di Iliad: il nuovo operatore telefonico che ha debuttato a fine maggio sul mercato italiano ha già raggiunto quota due milioni di utenti in poco più di tre mesi. E per celebrare il nuovo traguardo lancia la sua nuova offerta.

L’operatore di telefonia mobile guidato da Xavier Niel, sbarcato in Italia a fine maggio con un’offerta low cost, ha visto balzare il numero dei clienti nella Penisola in appena 100 giorni. Dai 635 mila del primo mese di attività a 1 milione comunicato al 18 luglio fino a 1,5 milioni nei primi giorni di agosto. In anticipo rispetto alle previsioni degli analisti, che stimavano un ulteriore balzo per metà settembre, gli abbonati sono già arrivati a 2 milioni.

In concomitanza col nuovo traguardo Iliad ha rilanciato una nuova offensiva anti Vodafone e Tim: costa un euro in più rispetto alla precedente, ma in compenso offre 10 GB di traffico internet aggiuntivo e aumentano anche i GB verso l’estero, oltre ai soliti minuti ed sms illimitati.

L’offerta è valida per i primi 500.000 utenti, mentre resta ancora disponibile il pacchetto da 6,99 euro, con 40 Giga di internet e minuti e SMS illimitati, per altri 200.000 utenti.

Nel dettaglio, la nuova offerta Iliad da 7,99 euro al mese, prevede:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e verso i fissi e mobili di oltre 60 destinazioni internazionali

SMS nazionali illimitati

50 GB di traffico internet su rete 4G/4G+ (superati i 40GB, continui a navigare a 0,90 euro ogni 100MB)

Minuti e SMS illimitati e 4 GB di traffico internet nel Roaming in UE

Destinazioni internazionali (verso fissi e mobile): Alaska, Canada, USA e Hawai.

Destinazioni internazionali (fissi): Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra,Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Isola di Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan.

Servizi gratuiti inclusi: Segreteria telefonica – Mi richiami – Hotspot – Controllo consumi – Disattivazione servizi a sovrapprezzo – Filtro chiamate e SMS – Avviso di chiamata su numero occupato – SOS Ricarica

Servizi esclusi: SMS premium e servizi a sovrapprezzo – Trasferimento di chiamata verso numeri nazionali fissi e mobili: 0,05€ al minuto, 0,01€ al secondo fino a 18 secondi e poi 0,01€ ogni 12 secondi (al fine di limitare frodi sull’utilizzo delle numerazioni dei reali intestatari).

Ricordiamo che il costo di attivazione di una nuova sim Iliad è di 9,99 euro, a cui va aggiunto l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta, pari a 7,99 euro (per un totale di 17,98 euro).