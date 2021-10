Inflazione col booster (Germania più 4,5%). In economia non esistono pasti (e ristori) gratis FOTO ANSA

Tutte le Banche Centrali del mondo hanno creato moneta nel 2020 e 2021 come forse non mai. E tutti i governi del mondo (quelli che potevano) hanno distribuito soldi, tanti soldi e il più possibile. Dovevano farlo. Senza questo intervento sarebbero crollate le società investite dalla pandemia, le società e non solo le astratte economie. A redditi azzerati o quasi per la chiusura delle attività non si poteva che rispondere nutrendo categorie e cittadini di soldi stampati e distribuiti. Così che la merce denaro è aumentata enormemente in quantità. Di conseguenza il valore della merce denaro è diminuito, come accade ad ogni merce di cui vi sia abbondanza di offerta e di cui si gonfia la quantità disponibile.

Minor potere di acquisto

Di qui il minore potere di acquisto della merce denaro a fronte delle altre merci (materie prime, manufatti, servizi e anche merce lavoro). Si chiama inflazione. Corre forte e veloce quella ufficiale(Germania più 4,5%, Usa sugli stessi livelli). Viaggia ancor più veloce quella per così dire domestica e minuta: ognuno può constatare come in un bar, ristorante o esercizio commerciale ci siano aumenti di prezzo arrotondati a più 10%, arrotondamento per eccesso di…zelo.

Inflazione

Migliaia di miliardi di sostegni, ristori, redditi sociali, casse integrazioni o strumenti similari, sospensioni obblighi fiscali, moratorie bancarie…Sono stati tanto doverosi, necessari e utili quanto per nulla gratis. Ora si comincia a pagarli, peraltro in minima parte, con l’inflazione. Si spera il più lo si pagherà in termini di Pil cresciuti e crescenti. Anche se la politica fa finta di ignorarlo, anche se i partiti fanno come fosse vero il contrario, anche se gran parte della pubblica opinione vive (e vota) come se la stamperia dei buoni pasto fosse solo questione di obbligarla a lavorare, in economia, in nessuna economia esistono pasti gratis. E neanche ristori. Quando ce ne accorgeremo…ma ce ne accorgeremo?