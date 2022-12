L’Istat conferma le stime dell’inflazione a novembre. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,5% su base mensile e dell’11,8% su base annua, stabile rispetto al mese di ottobre.

Lo spread tra Btp e Bund sale ancora e si attesta a 215 punti. In aumento anche il rendimento del decennale italiano al 4,33% (+19 punti base) che sale oltre quello della Grecia.

L'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +5,3% a +5,6%; quella al netto dei soli beni energetici sale da +5,9% a +6,1%. L’inflazione acquisita per il 2022 è confermata pari a +8,1% per l’indice generale e a +3,7% per la componente di fondo.

Limate le stime sui beni del cosiddetto “carrello della spesa” dal 12,8% al 12,7%. Il tasso di inflazione annuale dell’area dell’euro si è attestato al 10,1% a novembre 2022, in calo rispetto al 10,6% di ottobre. Il dato è leggermente rivisto al rialzo dal 10% della stima flash data a fine novembre.

Nell’Ue è scesa all’11,1% dall’11,5% di ottobre, comunica Eurostat. A trainare i prezzi è ancora soprattutto l’energia (+3,82 punti percentuali).

L’aumento del tasso del Btp è in linea con quello dei Paesi ‘periferici’. Il rendimento del titolo a dieci anni spagnolo si attesta al 3,27% (+13 punti) e quello greco al 4,29% (+17 punti).

Milano prosegue in calo dopo la Bce, pesano le banche. La Borsa di Milano (-0,33%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei dopo il tonfo della vigilia e con il nuovo rialzo dei tassi da parte della Bce.