ROMA – Inps assume, concorso per 967 funzionari: come fare domanda, scadenza 28 maggio. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e si riferisce a posti di consulente protezione sociale, destinati ad essere inseriti nei ruoli del personale Inps come funzionari di area C, posizione economica C1. Le domande vanno inviate entro il 28 maggio 2018.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sono in possesso di una laurea magistrale. Il concorso prevede due prove scritte ed una orale. Se le domande di partecipazione saranno più di diecimila, viene spiegato, sarà fatta una preselezione dei candidati.

Marco Sabella per Il Corriere della Sera, spiega come fare domanda: