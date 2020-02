ROMA – Da oggi, 19 febbraio, si può presentare domanda per la manifestazione di interesse per uno dei 386 terreni abbandonati messi in vendita a prezzo agevolato da Ismea ((Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

Si tratta di un totale di 10mila ettari. Di cui il 68% si trova tra Sicilia, Puglia e Basilicata, il resto tra Umbria, Toscana, Emilia, Veneto, Lombardia, Liguria. L’ente pubblico mira a incentivare il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Chi ha meno di 41 anni può acquistarli pagando in 30 anni con rate semestrali o annuali.

C’è tempo fino al 19 aprile 2020 per presentare l’offerta. Due mesi a partire da oggi in cui sarà possibile consultare online sul sito Ismea (clicca qui)ubicazione, qualità e stato di conservazione degli appezzamenti oggi non sfruttati.

Finora l’ente ha venduto terreni per 50 milioni di euro e con l’ultimo bando conta di ricavarne altri 130. Queste risorse formeranno il budget per ulteriori investimenti in sostegno degli imprenditori agricoli e per il ricambio generazionale tra coltivatori. (fonte Ismea)