ROMA – Italo, prima compagnia ferroviaria privata europea che opera sull’Alta Velocità e dispone di una flotta tra le più tecnologiche al mondo, è alla ricerca di diversi profili soprattutto macchinisti, i quali devono essere in possesso del Diploma di scuola superiore, disponibili a lavorare su turni, compresi notturni e festivi e disponibili al trasferimento in una delle sedi lavorative presenti in Italia.

Italo punta ad offrire servizi di trasporto tecnologicamente avanzati, affidabili e sicuri valorizzando le proprie risorse per questo cerca giovani ambiziosi, amanti delle grandi sfide, che sappiano fare la differenza e che siano consapevoli che il successo dell’azienda è determinato dalla qualità del servizio offerto ai viaggiatori.

Gli ottimi risultati ottenuti in questi anni da Italo passano attraverso le mani e le menti delle persone che lavorano all’interno, per questo l’azienda ha sempre bisogno di giovani dotati di talento, i quali hanno la possibilità di intraprendere percorsi di carriera stimolanti per poter arricchire le proprie competenze e riuscire a realizzare obiettivi sempre più grandi.

Gli altri profili riguardano addetti gestione frodi, addetti manutenzione, addetti fattibilità oltre … continua a leggere