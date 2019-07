ROMA – Nuove assunzioni per Italo, il treno ad alta velocità di Nuovo Trasporto Viaggiatori. La società ferroviaria privata cerca 30 nuovi operatori di impianto per far crescere la propria squadra che vanta circa 1.300 lavoratori con un’età media di 33 anni. Lo si legge in una nota, in cui si spiega che i candidati che verranno selezionati inizieranno a gennaio 2020 il percorso di formazione che avrà una durata di circa 5 mesi in stage con rimborso spese ed alloggio. Le risorse che conseguiranno le abilitazioni al ruolo verranno assunte successivamente a tempo indeterminato.

L’operatore di impianto è responsabile della movimentazione del treno fra gli impianti di manutenzione e le stazioni di partenza dei convogli ed esegue controlli tecnici e di preparazione del treno per l’entrata in servizio e verifica l’operato dei fornitori esterni. Si tratta di un ruolo chiave per crescere all’interno dell’azienda – spiega Italo – in particolare per tutti coloro che vorranno in seguito diventare macchinisti.

Le nuove assunzioni si inquadrano nel contesto degli scenari futuri di Italo: entro inizio 2020 entreranno in servizio altri 10 treni Italo EVO (la flotta complessiva salirà così a 47 treni) e dal primo settembre nuove città entreranno nel network (Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso). (Fonte: Ansa)