ROMA – Italo si prepara ad assumere più di 150 persone nel biennio 2019-2020. La società ferroviaria privata, che attualmente conta 1.250 lavoratori con un’età media di 33 anni, è alla ricerca di hostess e steward di bordo e di operatori di impianto per far crescere la propria squadra.

I candidati che verranno selezionati per il ruolo di hostess e steward di bordo saranno assunti con un contratto di apprendistato. Per chi sarà assunto come operatore di impianto è previsto un corso di formazione della durata di 5 mesi: chi supererà gli esami previsti, entrerà nel team di Italo con un contratto a tempo indeterminato.

Saranno Roma, Napoli, Milano e Venezia le sedi di lavoro per chi entrerà nella società, che per questo organizzerà dei career day dedicati sul territorio per incontrare i candidati.

Oltre a queste 150 assunzioni, inoltre, Italo assumerà macchinisti esperti (in ambito operativo) e personale di staff da inserire nelle Aree di ingegneria, digital, human resources e revenue management.

Le nuove assunzioni – evidenzia la nota – coincidono con i nuovi scenari che la società ha per il futuro: entro inizio 2020 entreranno in servizio altri 10 treni Italo Evo (portando così la flotta complessiva a 47 treni) e nuove città entreranno nel network, tra cui Bergamo, Udine, Pordenone e Treviso.