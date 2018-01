ROMA – Iveco Defence Vehicles, marchio di CNH Industrial per i veicoli per la difesa e la protezione civile, ha annunciato due nuovi contratti firmati a dicembre 2017. Il primo riguarda una considerevole commessa da parte di BwFuhrpark Service GmbH per una nuova flotta di automezzi militari medi 4×4 multiuso per l’Esercito tedesco. L’ordine prevede la consegna di 280 automezzi Eurocargo entro il 2018. L’altro contratto è stato sottoscritto con il Ministero della Difesa romeno, che ha commissionato un ordine di 173 veicoli militari logistici, da consegnarsi entro il 2018.

Negli ultimi dieci anni, Iveco Defence Vehicles ha fornito all’Esercito tedesco circa 1.000 veicoli della sua ampia gamma di prodotti, che sono già stati ampiamente utilizzati in aree operative come l’Afghanistan e il Mali. I veicoli MLL 150 E 28 WS inclusi in quest’ultimo ordine verranno equipaggiati con cabina del conducente non protetta per lunghe tratte, con nuova disposizione di posti estremamente confortevole, magazzino flessibile per i sistemi radio e le attrezzature, pneumatici singoli off-road, tettuccio apribile, proiettori oscurati secondo specifiche NATO, versione per rimorchio, alloggiamento per ruote di scorta e sistema innovativo multiuso per la modifica del telaio (in caso di utilizzo in diversi tipi di missione al di fuori della Germania).

Tutti i veicoli saranno pienamente conformi alle normative Euro 6, compresa la piena capacità di funzionamento a singolo combustibile e offrono un carico utile ai vertici della categoria.