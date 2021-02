Jeff Bezos stipendio. Quasi nove miliardi di dollari al mese, cioè 321 milioni di dollari al giorno, più di 13 milioni di dollari l’ora, 222.900 dollari al minuto. 4mila dollari al secondo. Eppure, con l’ultimo stipendio non è riuscito a diventare di nuovo l’uomo più ricco del mondo.

Son seccature: il più ricco del reame è Elon Musk, il visionario di Tesla. Jeff Bezos con 196 miliardi di dollari di patrimonio netto nel 2020 si deve accontentare del secondo posto.

Jeff Bezos stipendio, l’ultimo da Ceo di Amazon

Ultimo stipendio perché non è più il Ceo di Amazon, resta solo come presidente esecutivo. Andy Jassy sarà il nuovo amministratore delegato.

La transizione al ruolo di presidente esecutivo di Amazon avverrà nel terzo trimestre del 2021, quando Andy Jassy assumerà l’incarico di amministratore delegato.

“Nel mio ruolo di presidente esecutivo, intendo concentrare le mie energie e la mia attenzione su nuovi prodotti e iniziative”, mette in evidenza Bezos.

Del resto quello che per il resto del mondo è stato un annus horribilis, per Amazon ha significato un picco dei ricavi senza precedenti. Per fortuna per lui che l’invidia degli uomini possa solo invidiare quella degli dei (la ricchezza sfacciata di Creso gli costò il figlio prediletto).

I numeri al momento, e il fato, sono dalla sua parte. La società ha chiuso il quarto trimestre con ricavi in aumento del 44% a 125,56 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 119,7 miliardi. L’utile per azione si è attestato a 14,09 dollari.