Lavoro, assunzioni in crescita in molti settori: aumenta la richiesta di competenze digitali. Sarà un inverno difficile ma il lavoro non mancherà.

È quanto è emerso da una indagine sulle prospettive occupazionali per l’ultimo trimestre 2022 svolta da Manpower Group, l’agenzia per il lavoro multinazionale statunitense (27.000 dipendenti ). L’indagine, scrupolosa, ci consegna un dato sorprendente. Eccolo: assunzioni in crescita del 13%. Previsione azzardata? Sembra proprio di no. Sono i datori stessi che si sono pronunciati.

La crescita del 13% è rispetto al trimestre precedente. Di più: l’aumento della occupazione sale al 19% per le imprese sopra i 250 dipendenti. Addirittura va meglio nelle aziende del Nord Est (+22%). Sud e isole (+15%).

I SETTORI CHE GUIDANO LA CRESCITA DEL LAVORO

Il mercato del lavoro più favorevole è previsto nel settore della ristorazione e dell’ospitalità (+28%). A seguire il settore delle costruzioni (+17%), della produzione primaria (+15%), dell’IT e telecomunicazioni (+14%), del commercio all’ingrosso e al dettaglio (+11%).

Più contenute, “ma pur sempre positive” (report Andrea Ropa), le previsioni nel settore pubblico (+9%), manifattura (+6%), banche e assicurazioni (+1%).

RICHIESTA DI COMPETENZE DIGITALI

È sempre più necessario avere le abilità che permettono di usare in maniera efficace ed efficiente le tecnologie moderne in tutti i vari settori, partendo dal lavoro passando per la Comunicazione per arrivare al tempo libero. Queste competenze sono addirittura urgenti in quelle aziende che già adesso registrano un calo nella produttività a causa della mancanza di abilità digitali. E se ne lamentano.

Inutile tergiversare: siamo già galoppando in una autentica rivoluzione digitale. Fra non più di 7-8 anni a nove lavoratori su dieci verranno richieste competenze digitali avanzate. Fior di campioni studi lo confermerebbero.

MONDO DEL LAVORO IN FRENETICA EVOLUZIONE

Quello che si sa oggi, non è detto che sia sufficiente mei prossimi anni. Dunque è necessario un costante aggiornamento formativo. Meglio saperlo per tempo. Da qui al 2030 ci sarà un aumento esponenziale nella richiesta delle “digital competence” come eCommerce, social media, analisi di dati, esperti di automazioni. È fondamentale stare al passo con i tempi. Ci sono già aziende specializzate in ottimi corsi sulle competenze digitali. Il Consiglio europeo ne parla dal 2006. Vietato ignorare questa realtà. Al punto che si parla già di “analfabetismo digitale”.

