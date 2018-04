MILANO – L’Europa potrà essere unita sotto molto punti di vista, ma di certo non lo è nel trattamento salariale. Lo dimostra uno studio della società di consulenza Willis Towers Watson sui livelli di retribuzione nel Vecchio Continente al primo impiego. Dati che vanno dagli 80mila euro annui della Svizzera ai 18mila euro del Portogallo, e che vedono l’Italia in una posizione molto bassa.

In particolare, sottolineano gli analisti di Willis Towers Watson, l’alto livello di tassazione e l’alto costo della vita in Italia fanno sì che il potere d’acquisto di uno stipendio italiano sia di gran lunga inferiore a quello della maggior parte dei Paesi europei, compresi Paesi Bassi, Irlanda, Francia, Austria, e tutti i Paesi scandinavi. Queste considerazioni, sottolineano gli analisti, valgono indifferenziatamente per top manager, middle manager ed entry level.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Ma vediamo nel dettaglio la classifica che riguarda i salari al primo impiego: