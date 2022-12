Periodo natalizio, opportunità di lavoro. Le agenzie specializzate cercano di tutto, dai cuochi ai camerieri, dagli addetti alle vendite ai magazzinieri.

La grande distribuzione è alla disperata ricerca di addetti ai banchi gastronomia-macelleria in previsione degli acquisti tradizionali di fine anno. Buon segno. Rispetto all’anno scorso si nota una crescita di richiesta di personale, segno appunto che c’è un clima di fiducia da parte delle imprese. Il settore dove si registra il maggior incremento è quello della logistica.

LE OCCASIONI DI LAVORO IN DICEMBRE-GENNAIO

Sono tante. Sia per chi ha già un lavoro, sia per chi è alla ricerca di una nuova occupazione, talvolta la prima. Soprattutto il lavoro natalizio offre delle occasioni lavorative perfette per gli studenti. Su internet c’è l’imbarazzo della scelta. Si parla di migliaia di offerte. E questo nonostante le preoccupazioni per la congiuntura economica e i segnali di frenata della produzione e della domanda interna .

Ma non è solo il settore del commercio al dettaglio a offrire opportunità di occupazione per i due mesi più intensi dell’anno. Anche il settore della produzione ricerca figure per integrare gli organici, idem come si è detto il settore della logistica; settore quest’ultimo che si occupa della movimentazione della merce.

LOGISTICA, ATTRAZIONE SPECIALE

Sorpresa: la logistica cattura le maggiori attenzioni. Ma cosa si intende con questo termine? Una definizione precisa non c’è, anche perché il termine cambia valore nel tempo con il mutare dei sistemi produttivi. Di certo per logistica non si intende semplicemente il trasporto merci. È molto di più. Ed è proprio questo che alimenta le attenzioni di chi cerca lavoro nel periodo natalizio (e oltre). E ci sono diverse logistiche. Dunque diverse mansioni.

Si va dalla gestione del magazzino alla gestione della rete di distribuzione della merce. E c’è pure la cosiddetta “logistica di ritorno “ che si occupa del recupero dei resi. Insomma le imprese cercano, addirittura con urgenza, queste figure spinte dalla necessità di ottimizzare i processi e soprattutto ridurre i costi della logistica stessa. Lo impongono questi tempi micragni di crisi energetica e bollete impazzite.