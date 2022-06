E’ morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica. Aveva 87 anni. Si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato.

Chi era Leonardo Del Vecchio

Nato a Milano nel 1935, Del Vecchio era secondo Forbes il secondo uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio di circa 27,3 miliardi di dollari.

Iniziò a lavorare come garzone a 15 anni, frequentando poi i corsi serali all’Accademia di Brera per studiare design e soprattutto incisione.

A 22 anni si trasferì Pieve Tesino, in Trentino, dove lavorò come operaio in una fabbrica di incisioni metalliche. Nel 1958 si trasferì ad Agordo, in provincia di Belluno, per aprire una bottega di montature per occhiali.

La nascita di Luxottica

Nel 1961 quella bottega si trasformò in Luxottica S.a.s., con quattordici dipendenti, specializzata nella produzione di minuteria metallica per le occhialerie.

Dal 1995 Luxottica è il maggior produttore e distributore sul mercato ottico mondiale.

Dal dicembre 2000 Luxottica è quotata nella Borsa di Milano.

Il 27 luglio 2004 Del Vecchio aveva lasciato ad Andrea Guerra il ruolo di amministratore delegato di Luxottica oltre che quello di consigliere di amministrazione nelle sue principali società controllate.

Le mogli e i figli di Del Vecchio

Sposato tre volte, Del Vecchio lascia sei figli: Claudio, Marisa, Paola (dal primo matrimonio con Luciana Nervo), Leonardo Maria (dall’attuale moglie Nicoletta Zampillo che ha sposato nel 1997 e, dopo il divorzio del 2000, ha risposato nel 2010), Luca e Clemente (nati nel 2001 e nel 2004, avuti dalla ex-compagna Sabina Grossi).