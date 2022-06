Libretti postali “dormienti” al 30 novembre 2021: scade oggi 21 giugno la possibilità di segnalarli e farli censire in qualunque ufficio postale.

Non farlo significa che da domani, eventuali accantonamenti in denaro, residui del conto, quel che resta insomma, non sarà restituito al titolare del libretto.

Domani quel libretto non esisterà più, sarà estinto. Le somme trasferite al Fondo istituito dalla Finanziaria 2006 (legge 266/05) e gestito da Consap. Al di là delle scadenze, resta tuttavia la possibilità – per 10 anni – di fare domanda direttamente a Consap per farsi rimborsare.

Scadenza 20 ottobre per i dormienti al 31 marzo

Stessa procedura, con scadenza al 20 ottobre, per i libretti dichiarati dormienti alla data del 31 marzo 2022.

Stavolta, il termine per evitare l’estinzione e il trasferimento delle somme depositate al Fondo è il 20 ottobre 2022.