Lotteria degli scontrini al via dal 1 febbraio: come ottenere il codice e quanto si vince. Prima estrazione l’11 marzo (foto ANSA)

Da lunedì 1 febbraio parte la lotteria degli scontrini. Gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione.

Ci saranno premi sia per chi compra sia per chi vende: l’11 marzo la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria nel mese di febbraio.

Come ottenere il codice per la lotteria degli scontrini

Per partecipare alla lotteria degli scontrini bisogna essere in possesso di un “codice lotteria”, che è personale, e che bisogna salvare e portare con sé. Al momento dell’acquisto cashless, si mostra il codice al negoziante che lo abbina allo scontrino.

Per ottenere il proprio “codice lotteria”, bisogna accedere all’apposita piattaforma online del Portale lotteria dell’Agenzia delle Entrate. Qui basterà digitare il proprio codice fiscale per ottenere il codice alfanumerico e sotto forma di codice a barre.

Come si partecipa alla lotteria degli scontrini

Sono validi tutti gli acquisti per importi pari o superiore a 1 euro fatti con strumenti di pagamento elettronici, quindi ‘cashless‘ (carte di credito, bancomat, prepagate, e altri). Esclusi dall’estrazione gli acquisti fatti pagando in contante, i pagamenti ‘misti’ (una parte saldata in contante e una parte con la carta), quelli fatti online, se si paga con ticket restaurant e gli acquisti per i quali il cliente fornisce il proprio codice fiscale per beneficiare di deduzioni e detrazioni fiscali.

Esercenti e commercianti dovranno verificare che il registratore telematico sia adeguato per acquisire il codice lotteria e per trasmettere i dati. Dovranno informare i clienti della presenza o meno di un registratore di cassa adeguato, con un simbolo o un logo sulla vetrina, un “bollino blu” che faccia capire ai clienti che presso il loro esercizio si può partecipare alla lotteria.

Estrazioni e premi della lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini prevede estrazioni mensili e annuali e saranno programmate anche estrazioni settimanali, ancora da decidere. Con ogni scontrino il cliente può partecipare a tutte e tre le estrazioni, sia all’estrazione settimanale, sia a quella mensile e all’annuale.

I premi, che sono destinati sia al consumatore sia al negoziante, non sono assoggettati a nessuna tassazione. La vincita viene corrisposta tramite bonifico o assegno circolare non trasferibile. Ogni settimana ci saranno 15 premi da 25mila euro ciascuno per il consumatore e 15 premi da 5mila euro ciascuno per l’esercente. Ogni mese ci saranno 10 premi di 100mila euro ciascuno per il consumatore e 10 premi di 20mila euro ciascuno per l’esercente. Ogni anno 1 premio di 5 milioni di euro per il consumatore e un premio di 1 milione di euro per l’esercente.