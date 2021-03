Lotteria degli scontrini in arrivo i premi: una possibilità su 53milioni di vincere e se non reclami la vincita la perdi

C’è una possibilità su 53 milioni di vincere la lotteria degli scontrini, se poi quell’uno su 53 milioni non reclama la vincita, la perde. Domani 11 marzo debutta l’estrazione mensile: in palio dieci premi da 100mila euro per i clienti e dieci da 20mila per commercianti ed esercenti. Novanta giorni per incassarli, altrimenti si perdono le vincite.

Vincere è quasi impossibile ma tanto vale provarci. Per l’esattezza si tratta di dieci premi da 100mila euro per gli acquisti pagati con moneta elettronica nel mese di febbraio e dieci premi da 20mila euro riservati ai commercianti.

Lotteria degli scontrini, attenti a posta e mail

La comunicazione di una eventuale vincita alla lotteria degli scontrini avviene su due canali. Nel caso dei consumatori, molto dipende dal fatto che nell’area riservata del portale lotteria abbiano indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) qualora ne siano in possesso. Se invece non ce l’hanno o non l’hanno indicato bisognerà attendere il postino con una raccomandata con avviso di ricevimento. Raccomandata che sarà recapitata all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) o in Anagrafe tributaria.

Come spiega il sole 24 Ore, agli esercenti invece sarà inviata una Pec all’indirizzo disponibile sull’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo se la casella non risulta più attiva o in alternativa è piena, la comunicazione sarà inviata con la raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale.

Lotteria degli scontrini, chi può partecipare

Chi può partecipare? Alla lotteria degli scontrini possono partecipare tutti i maggiorenni e residenti in Italia che ovviamente hanno effettuato degli acquisti di beni e servizi per importo pari ad almeno 1 euro. Per partecipare bisogna registrarsi al portale lotteriadegliscontrini.gov.it per avere il codice lotteria da stampare e mostrare all’esercente ad ogni acquisto.

Lotteria degli scontrini: quali scontrini non sono validi

In una prima fase non rientrano nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema Tessera Sanitaria. Si parla, dunque, di acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari. Esclusi anche quelli per cui sono previsti detrazioni o deduzioni fiscali. Esclusi i biglietti del cinema, del teatro e dei musei. Così come il pieno di benzina, il costo del parcheggio, il pranzo comprato con i buoni pasto.