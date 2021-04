Lotteria degli scontri, seconda estrazione 8 aprile: i premi, come riscuoterli e cosa fare in caso di vittoria (Ansa)

Si tiene oggi, giovedì 8 aprile, la seconda estrazione della Lotteria degli Scontrini, il concorso a premi creato per incentivare gli acquisiti cashless, non in contanti ma con denaro tracciabile. In palio 10 premi da 100mila euro, oltre ad altri 10 premi da 20mila euro per gli esercenti.

Per questa estrazione i biglietti in corsa sono oltre 685 milioni, il 33% in più rispetto al mese scorso. Gli scontrini emessi dal 1° al 31 marzo, infatti, sono stati oltre 22 milioni.

Lotteria degli scontrini: l’estrazione dell’8 aprile

Per i consumatori, riporta Agipronews, la possibilità di centrare la vincita è di circa 1 su 68 milioni per ogni biglietto messo da parte.

L’estrazione si terrà presso il campus Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria, e i codici vincenti saranno resi pubblici alle 13 in anteprima nazionale sul canale Twitter dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Lotteria degli scontrini: come riscuotere i premi

Dopo l’estrazione i tagliandi vincenti saranno pubblicati sul sito della Lotteria degli Scontrini. Quindi le comunicazioni della vincita saranno inviate direttamente alle persone interessate tramite PEC o raccomandata AR.

Sul portale lotteria al termine di ogni estrazione si potrà visualizzare lo scontrino a cui corrisponde il biglietto estratto per ogni premio in palio. Il premio potrà essere riscosso entro 90 giorni.

Non è necessario conservare gli scontrini, ma servirà “dare prova di aver effettuato il pagamento senza utilizzare contanti”, spiega l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che suggerisce di presentare l’estratto conto o un documento analogo da cui risulti che l’acquisto è stato fatto con strumenti di pagamento elettronici.

I premi della Lotteria, a differenza dei gratta e vinci o delle lotterie nazionali, non sono assoggettati ad alcuna tassazione e vengono accreditati direttamente con bonifico bancario o con assegno circolare non trasferibile.

In arrivo anche estrazioni settimanali

Oltre alle estrazioni mensili, da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, che metteranno in palio 15 premi da 25mila euro ciascuno.

La prima estrazione settimanale è in programma giovedì 10 giugno, mentre la prima estrazione annuale è in programma a inizio 2022 e premierà con 5 milioni di euro uno dei biglietti emessi fino al 31 dicembre.

A festeggiare saranno anche gli esercenti: per ogni estrazione mensile arriveranno 10 premi da 20mila euro ciascuno, per quelle settimanali le vincite saranno 15 da 5mila euro ognuna, mentre quella annuale assegnerà un premio da 1 milione di euro.