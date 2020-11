Lotteria degli scontrini, dal 1 dicembre si può richiedere il codice per partecipare.

Al via le procedure per partecipare alla lotteria degli scontrini. Da domani 1 dicembre, sull’apposito sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it, sarà possibile registrarsi per ottenere il ‘codice lotteria’, (un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) da presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni.

La lotteria, più volte rinviata negli ultimi anni, partirà dal 1 gennaio 2021. La partecipazione è gratuita, basta munirsi dell’apposito codice nella sezione ‘partecipa ora’. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l’estrazione annuale.

Lotteria degli scontrini, come partecipare

Le estrazioni della lotteria degli scontrini partiranno come detto dal 1 gennaio 2021. Dal 1 dicembre sarà possibile procedere ai primi quattro passaggi.

accesso al portale e inserimento del codice fiscale;

accettazione della norma sulla privacy e inserimento del codice di sicurezza (capcha);

visualizzazione del codice sia in formato alfanumerico che di codice a barre;

salvataggio sul proprio smartphone o stampa del codice lotteria.

Il sistema verificherà automaticamente la validità del codice fiscale. Si possono ottenere fino a 120 codici lotteria in caso di smarrimento. Dal 1 gennaio sarà possibile concorrere alle estrazioni della lotteria degli scontrini, che saranno mensili, settimanali e annuali. Al momento degli acquisti basterà mostrare il codice lotteria al negoziante, che verrà così associato alla spesa effettuata. Nessun obbligo di conservare gli scontrini.

In caso di smarrimento o se si dimenticasse il codice, si potrà recuperare nella propria area riservata o, in alternativa, ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione “Partecipa ora”. (fonte ANSA)