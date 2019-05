ROMA – Cominciamo a farci l’abitudine, chiedere sempre lo scontrino e conservarlo perché dal primo gennaio del 2020 quei pezzetti di carta saranno dei potenziali biglietti vincenti della nuova lotteria che assegnerà premi mensili da diecimila euro e un’estrazione finale con in palio un milione. Decreti attuativi e ultimi rodaggi delle specifiche tecniche sono ormai pronti (è vero che se ne parla ormai da più di tre anni).

Una vera e propria lotteria che sarà collegata agli acquisti e si ripeterà ogni mese, con un’estrazione associata al codice dei singoli scontrini. Si abbina ai corrispettivi elettronici una estrazione di premi. Un occhio alla fortuna e l’altro alla necessità di arginare l’evasione fiscale con un incentivo al consumatore che sarà più determinato nel richiedere scontrini e ricevute.

Funzionerà così: ogni dieci centesimi spesi e inseriti nel registratore di cassa (o meglio ancora dal Pos) varranno un ticket, con “giocata” minima da un euro (quindi se il caffè costa 90 centesimi bisognerà aggiungere – suggerisce Il Sole 24 Ore – un cornetto). Se per esempio acquisti una cravatta da 35 euro, hai accumulato 350 ticket: se l’acquisto lo fai non in contanti ti viene accreditato un bonus del 20%, tradotto altri 70 ticket, vale a dire un totale di 420.

Il negoziante o il lavoratore autonomo (l’idraulico, l’elettricista, l’imbianchino) svolgeranno il ruolo dei tabaccai nelle lotterie normali: in questo caso il biglietto è gratis, al commerciante però andrà detto esplicitamente di voler partecipare alla riffa di Stato. Lui allora inserirà il tuo codice fiscale che, virtualmente, girerà nella ruota della fortuna associato ai numeri in estrazione. (fonte Sole 24 Ore)